Trier: Comedian Matze Knop wird mit Kaiser-Augustus-Orden geehrt

Knop wird im Januar 2026 mit dem Kaiser-Augustus-Orden in Trier geehrt. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

TRIER – Comedian Matze Knop wird mit dem Kaiser-Augustus-Orden der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) ausgezeichnet.

Er erhalte die mit 5555,55 Euro dotierte Ehrung für sein soziales Engagement, teilte die ATK in Trier mit. Die Laudatio auf Knop werde der frühere Fußballmanager Reiner Calmund halten. Er hatte den Orden 2023 erhalten.

Knop setze sich seit Jahren für benachteiligte und schwerkranke Kinder ein, teilte die ATK weiter mit. Der Orden sei kein Karnevalsorden: Er ehre «Persönlichkeiten, die trotz persönlichen Erfolgs andere Menschen, die vielleicht nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, nicht vergessen haben». Die Auszeichnung wird am 10. Januar 2026 in Trier vergeben.

Der Orden wird seit 1994 verliehen und soll an den Gründer der Stadt Trier, Kaiser Augustus, erinnern. Zu bisherigen Preisträgern gehören zudem Joey Kelly, Johannes B. Kerner, Günther Jauch, Verona Pooth, Alfred Biolek und Marcel Reif.

