++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel sinkt deutlich ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Samstag, 15.11.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Samstag, 15.11.25, 00.00 Uhr:

Ab Mitternacht sinkt der Preis für Diesel-Kraftstoff im Großherzogtum deutlich.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff sinkt im Preis um 3,6 Cent, und kostet am Samstag dann weiter 1,472 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Samstag weiter 1,535 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis ebenfalls gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag weiter 1,636 Euro kostet.