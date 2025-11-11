VG Konz: Polizeiwache und Ordnungsamt starten gemeinsamen Bürgersprechstunde

KONZ. Am 20. November 2025 von 9-11 Uhr laden Polizeiwache Konz und Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Konz zur ersten gemeinsamen Bürgersprechstunde ins Rathaus ein. Die zukünftig monatlich stattfindende Sprechstunde steht allen Bürgerinnen und Bürgern der Verbandsgemeinde Konz ohne Anmeldung offen.

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner beider Institutionen stehen für Fragen und Anliegen rund um das Thema öffentliche Sicherheit und Ordnung zur Verfügung.

„Wir möchten den Bürgerinnen und Bürgern in Konz die Möglichkeit geben, ihre Anliegen und Anregungen zu Sicherheitsthemen unkompliziert an uns heranzutragen“, sagt Bürgermeister Guido Wacht. „Der offene Dialog zwischen Bürgerschaft, Polizei und Verwaltung ist ein wichtiger Bestandteil, um Sicherheit und Lebensqualität nachhaltig zu stärken“, betont Erster Polizeihauptkommissar Gerd Herrig, Dienststellenleiter der Polizeiwache Konz.

Die enge und gute Zusammenarbeit der beiden Behörden hat sich in der Vergangenheit schon mehrfach bewährt. Die gemeinsame Bürgersprechstunde führt dieses Konzept fort. Die Sprechstunde wird an jedem dritten Donnerstag im Monat angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)