Trier-Nord: Ilse Donath feiert 100. Geburtstag – „Man muss Mut haben“

Ilse Donath (sitzend) feiert ihren 100. Geburtstag mit ihrer Familie. Bürgermeisterin Elvira Garbes (3. v. r.) und Trier-Nords Ortsvorsteher Dirk Löwe (2. v. r.) überbrachten der Seniorin die Glückwünsche der Stadt. Foto: Stadt Trier

TRIER. Steuererklärung? Macht Ilse Donath selbst. Brille? Braucht sie nur zum Lesen. Rollator? Nur wenn sie Einkaufen geht. Diese Fähigkeiten wären nicht weiter verwunderlich, wenn da nicht das Alter von Ilse Donath wäre: Die Seniorin feierte am Montag ihren 100. Geburtstag, zu dem ihr Bürgermeisterin Elvira Garbes und Ortsvorsteher Dirk Löwe herzlich gratulierten. Donath wohnt noch allein in Trier-Nord.

Lediglich beim Putzen der Wohnung bekommt sie Unterstützung. „Man muss Mut haben und eine Frohnatur zu sein, das hilft auch“, antwortet die Seniorin, auf die Frage, wie man es schafft, bis ins hohe Alter so fit zu bleiben. Vielleicht spielen auch die Gene eine Rolle – Donaths Mutter wurde stolze 97 Jahre alt.

Besonders freute sich die Jubilarin über alte Fotos, die ihr geschenkt wurden und die sie als Ballett-Tänzerin am Trierer Theater zeigen. Dort tanzte sie in ihrer Jugend in den 1940er-Jahren. Auch am Bonner Theater tanzte sie. Bis heute besucht sie das Theater in Trier, was ihr große Freude bereitet.

Mit ihrem Mann unternahm sie früher viele Fernreisen – so ging es für die Donaths unter anderem nach China, Thailand und Mexiko. Mit höherem Alter entdeckte Ilse Donath dann das Wandern für sich. Bis heute liest die Seniorin jeden Tag die Zeitung – „um sich zu informieren und über den Tellerrand hinaus zu blicken“, wie sie sagt. Zu ihrem Ehrentag gratulierten Ilse Donath ihre Tochter, eine Enkeltochter und drei Urenkel. (Quelle: Stadt Trier)

