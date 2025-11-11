550 Jahre Lumpenglocke St. Gangolf: Großzügige Spende für Notfallseelsorge Trier-Saarburg

Die Trierer Lumpenglocke. Foto: Alexander Scheidweiler

TRIER. Wie das Kuratorium der Markt- und Bürgerkirche St. Gangolf in seinem Newsletter mitteilt, konnte als Erlös aus dem 550-jährigen Jubiläum der Lumpenglocke eine großzügige Spende von 5.300 Euro an die Ökumenische Notfallseelsorge Trier-Saarburg übergeben werden. 1.000 Euro kamen von der Trierer Viezbruderschaft und 4.300 Euro vom Kuratorium.

Die Spenendübergabe auf der Hubschrauberplattform des Brüderkrankenhauses Trier mit St. Gangolf im Hintergrund. Foto: BBT-Gruppe, Region Trier

Die Spende, so Daniela Standard dankend für die Notfallseelsorge, komme dem Aufwand der Ehrenamtlichen, der Ausstattung und der wichtigen Aus- und Weiterbildung sowie Maßnahmen der psychologischen Aufarbeitung der Helferinnen und Helfer zugute. Die Notfallseelsorge hat besonders seit der Amokfahrt in Trier und der Hochwasserkatastrophe dankende Anerkennung gefunden.

Pastor Dr. Markus Nicolay und Kuratoriumsvorsitzender Bernhard Kaster dankten ausdrücklich allen Mitwirkenden des Jubiläums, insbesondere der Trierer Viezbruderschaft und dem Gestalter der Viezporz, Roland Grundheber, sowie dem Chor der KG Heuschreck, der Bläsergruppe des Musikvereins Trier-Irsch und dem Vokalensemble „sine nomine“, die alle zum gelungenen Jubiläumsfest beigetragen haben.

