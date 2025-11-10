Trier: „Wasserbomben-Werfer“ vom Alleencenter wurde mit Haftbefehl gesucht

TRIER – Ein 30-jähriger Deutscher steht im Verdacht, am Freitagabend gegen 18.45 Uhr mehrere Wasserbomben vom Parkdeck des Alleencenters auf die darunterliegende Straße geworfen zu haben.

Eine aufmerksame Bürgerin verständigte daraufhin die Bundespolizei, die kurz darauf selbst Zeuge eines solchen Wurfes – der nur knapp eine Passantin verfehlte – wurde.

Der mutmaßliche Verursacher wurde unmittelbar danach auf dem oberen Parkdeck des Alleencenters festgestellt. Eine Überprüfung ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier wegen Diebstahls. Eine anschließende Durchsuchung führte zum Fund von Bargeld (314 Euro), eines Mobiltelefons, mehrerer Drogensubstanzen und -utensilien, eines Elektroschockers (ohne Zulassung und Prüfzeichen), eines Klappmessers und mehrerer Werkzeuge. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Nachdem sein Vater die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.288 Euro bei der Polizei in Hattingen einzahlte, blieb der 30-Jährige auf freiem Fuß.