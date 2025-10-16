++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel fällt weiter ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Donnerstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Freitag, 17.10.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 17.10.25, 00.00 Uhr:

Ab Mitternacht wird der Preis für den Kraftstoff Diesel erneut gesenkt und fällt damit unter die 1,40 Euro-Marke.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 1,9 Cent billiger, und kostet am Freitag dann 1,393 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Freitag dann weiter 1,473 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis ebenfalls gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Freitag weiter 1,596 Euro kostet.