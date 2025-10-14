Keine Gurte, kein Profil, keine Dokumente, keine Weiterfahrt: Polizei zieht Kastenwagen aus Verkehr

RAMSTEIN-MIESENBACH – Am Montagmittag kontrollierte eine Polizeistreife der Polizei Kaiserslautern einen Kastenwagen der besonderen Art.

Schon auf den ersten Blick war erkennbar: Hier stimmt etwas nicht. Auf der vorderen Sitzbank befanden sich fünf Insassen – zwei Personen mehr, als überhaupt Gurte vorhanden waren.

Dass es sich bei vier davon um Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren handelte und zwei davon ohne jegliche Sicherung unterwegs waren, war sozusagen die „negative Krönung“ der Ausgangssituation.

Bei genauerer Betrachtung des Fahrzeuges stellten die Beamten fest, dass zu allem Überfluss auch beide Vorderreifen bis auf die Karkassen abgefahren waren und kein Reifenprofil mehr vorhanden war.

Nicht zuletzt führte der Fahrzeugführer keine der erforderlichen Dokumente mit sich.

Die Einsatzkräfte untersagtem dem Mann die Weiterfahrt. Auf ihn kommt außerdem ein Bußgeldverfahren zu.