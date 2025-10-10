Zeugen gesucht: Tier-Innereien in Weinbergen bei Reil entdeckt!

Reil/Burg (Mosel). Ein ungewöhnlicher und zugleich besorgniserregender Fund beschäftigt derzeit die Polizei Wittlich: In den Tagen vor dem 28. September 2025 wurden in den Weinbergen oberhalb der Reiler Moselbrücke, auf der Seite des Moselortes Burg (Mosel), die Innereien eines vermutlich getöteten Rehs entdeckt.

Fund wirft Fragen auf

Die Tierüberreste wurden in einem Gebüsch entsorgt, rund 100 Meter oberhalb der Moselbrücke. Nach Angaben der Polizei wurden die örtlich zuständigen Jäger befragt, doch keiner von ihnen hatte dort Wild verarbeitet oder Tierreste abgelegt.

Damit steht fest: Die Innereien stammen nicht aus der legalen Jagd in diesem Revier.

Der Fundort deutet laut Polizei darauf hin, dass eine bislang unbekannte Person das Tier illegal aufgebrochen oder unsachgemäß entsorgt haben könnte.

Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Die Kriminalinspektion Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeuginnen und Zeugen, die in den Tagen vor dem 28. September verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Aktivitäten im Bereich der Reiler Weinberge beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden:

📞 Telefon: 06571 / 9500-0

📧 E-Mail: [email protected]

Hintergrund

Illegale Wildtierentsorgung oder Wilderei sind Straftaten, die empfindliche Strafen nach sich ziehen können. Neben dem Tierschutz spielt auch die Lebensmittelsicherheit und Seuchenprävention eine Rolle, da unsachgemäß entsorgte Tierkörper Gesundheitsrisiken für Menschen und Tiere darstellen können.