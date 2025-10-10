Führungswechsel bei der Polizei Trier – Romy Berger übernimmt Leitung der Polizeidirektion

Trier. Im Polizeipräsidium Trier hat es einen bedeutenden Führungswechsel gegeben: Polizeioberrätin Romy Berger wurde von Polizeipräsidentin Anja Rakowski feierlich als neue Leiterin der Polizeidirektion Trier eingeführt. Ihr Vorgänger, Polizeidirektor Thomas Wimmer, wechselt nach rund drei Jahren in Trier in das Polizeipräsidium Koblenz, wo er künftig die Verkehrsdirektion leitet.

Dank für Engagement und Einsatz

Wimmer, der seine Polizeikarriere bereits 1988 begann, war viele Jahre im Spezialeinsatzkommando Rheinland-Pfalztätig und brachte später seine Einsatzerfahrung als Dozent im Fachgebiet Einsatzlehre ein. Seit 2022 leitete er die Polizeidirektion Trier und habe, so Rakowski, „mit großem Engagement und Führungsstärke einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in der Region geleistet“.

Erste Frau an der Spitze einer Polizeidirektion im Präsidium Trier

Mit Romy Berger übernimmt erstmals eine Frau die Leitung einer Polizeidirektion im Polizeipräsidium Trier. Ihre Karriere begann 1998 an der Landespolizeischule Wittlich-Wengerohr. Nach Stationen bei der Bereitschaftspolizei, dem Polizeipräsidium Koblenz und der PI Boppard übernahm sie 2023 die Leitung der Polizeiinspektion Wittlich. Berger studierte an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und lehrte dort unter anderem Staats- und Verfassungsrecht.

Polizeipräsidentin Rakowski betonte:

„Ich freue mich sehr, dass mit Frau Berger eine starke und erfahrene Führungskraft die Leitung übernimmt.“

Verantwortung für Sicherheit in der Region

Die Polizeidirektion Trier ist eine der drei großen Organisationseinheiten des Präsidiums und zuständig für acht Polizeiinspektionen, zwei Polizeiwachen sowie mehrere Spezialeinheiten. Das Gebiet umfasst rund 2.300 Quadratkilometer mit etwa 350.000 Einwohnern in der Stadt Trier sowie den Landkreisen Trier-Saarburg, Birkenfeld und Teilen von Bernkastel-Wittlich.

Nach den offiziellen Worten von Polizeiseelsorger Dr. Christian Jung und Personalratsvorsitzendem Peter Kretz bot ein kleiner Empfang Gelegenheit zum Austausch.

Fazit

Mit Romy Berger steht nun erstmals eine Frau an der Spitze der Polizeidirektion Trier – ein starkes Signal für Führungsvielfalt und Kompetenz in der rheinland-pfälzischen Polizei.