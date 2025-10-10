Saarland: PKW knallt gegen Verkehrszeichen und Baum und überschlägt sich mehrfach

BECKINGEN. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer befuhr am gestrigen

Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr die Landstraße zwischen Düppenweiler und

Beckingen. In Höhe der Einmündung nach Haustadt im dortigen Kurvenbereich

überholte der Fahrzeugführer einen vor ihm fahrenden PKW.

Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts in den leicht abschüssigen Straßengraben ab. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und einem Baum, wodurch das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn geschleudert wurde, sich in der Folge mehrfach überschlug und auf Dach zum Liegen kam.

Im Rahmen des Unfallherganges wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer

gefährdet. Es entstand Totalschaden am PKW. Der Fahrzeugführer hatte Glück, konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde lediglich leicht verletzt.

Durch das Unfallgeschehen wurde die Fahrbahn derart verschmutzt (auslaufende Betriebsstoffe, Trümmerteile), dass die Strecke bis zum Morgen des 10.10.2025, ca. 10.00 Uhr, vollgesperrt bleiben muss. (Polizeiinspektion Saarlouis)