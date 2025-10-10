RLP: Sechsjähriges Kind angefahren und ins Krankenhaus – Fahrerin haut einfach ab

Ein sechsjähriger Junge sitzt am Straßenrand. Plötzlich fährt ein Auto vorbei und touchiert ihn – und verschwindet dann spurlos. Das Kind kommt ins Krankenhaus.

BAD EMS. Am Donnerstag, den 9.10.2025, kam es gegen 17.55 Uhr in Bad Ems zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 6-jähriger Junge leichte Verletzungen erlitt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die Koblenzer Straße aus Richtung Eitelborn (OT Denzerheide, B261) kommend in Fahrtrichtung Innenstadt.

Auf Höhe der Hausnummer 54 touchierte dieses den am rechten Fahrbahnrand sitzenden Jungen. Anschließend setzte das Fahrzeug seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Dieser wurde mittels Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist lediglich bekannt, dass es sich um ein weißes Fahrzeug (vermutl. PKW) gehandelt haben soll. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Ems (02603-9700) erbeten. (Quellen: dpa, Polizeidirektion Montabaur)