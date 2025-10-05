Saarland: Wurststücke mit Nägeln und Angelhaken ausgelegt – Tierhalter aufgepasst!

WADGASSEN. Eine besorgte Hundehalterin meldete der Polizei am 4.10.2025

den Fund mehrerer Köder in der Wadgasser Straße in Wadgassen, die sie beim

Spaziergang mit ihren Labradoren entdeckt hatte. Dort hatte ein unbekannter Täter mindestens 15 klein geschnittene Wurststücke platziert, präpariert mit Nägeln bzw. Angelhaken.

Besonders tückisch: Die Stücke waren am Gehwegrand zwischen kleinen Kieselsteinen ausgelegt, so dass sie auf den ersten Blick schwer erkennbar waren. Alle Hunde- und Katzenhalter werden um Vorsicht gebeten und sollten besonders achtsam sein!

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und Ermittlungen aufgenommen. Weitere Funde sollten der Polizei Saarlouis unter der Nummer 06831-9010 oder per

E-Mail unter [email protected] gemeldet werden! (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)