Rollende Zeitbombe: Polizei zieht schrottreifen Reisebus aus dem Verkehr

RAMSTEIN-MIESENBACH/A6 – Ein Pannenfahrzeug ist einer Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern in der Nacht zu Freitag auf der A6 aufgefallen.

Der ausländische Reisebus war auf seinem Weg in Richtung Saarbrücken im Bereich des Autobahnkreuzes Landstuhl liegen geblieben. Gegenüber den Polizisten gab der Fahrer an, ein Problem mit der Fahrzeugbatterie zu haben. Ein Abschleppdienst sowie die Autobahnmeisterei wurden hinzugezogen. Allerdings wurden während der Überbrückung der Batterie diverse Mängel an dem Bus entdeckt, so dass er zu einem nahegelegenen Parkplatz geschleppt und die Weiterfahrt vorerst untersagt werden musste.

Am Freitagmorgen rückte dann ein Team der Zentralen Verkehrsdienste, der sogenannte „Schwerverkehrkontrolltrupp“, an und schaute sich den Reisebus bei Tageslicht noch einmal genauer an. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte neben den bereits in der Nacht gesichteten Mängeln weitere Defekte. Das Fahrzeug wurde deshalb von den Beamten als „verkehrsunsicher“ eingestuft und in langsamer Fahrt zu einer Prüfstelle begleitet, wo der Reisebus komplett unter die Lupe genommen wurde.

Hier kamen derart gravierende Mängel zum Vorschein – darunter ein durchgerosteter Hauptrahmen mit teilweisem Abriss, eine defekte Bremse, ein Reifen ohne Luftdruck, ein Notausstieg ohne Funktion, eine ausgeschlagene Lenkung, nicht funktionierende Schutzvorrichtungen, Schäden an der Beleuchtung sowie am Scheibenwischer und noch einiges mehr – dass die Weiterfahrt endgültig untersagt wurde.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf den Fahrer und den Halter des Busses kommen entsprechende Anzeigen zu.