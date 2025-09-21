Raser-Drama auf der A63: Zwei Schwerverletzte bei mutmaßlichem Straßenrennen

WÖRRSTADT. Auf der A63 bei Wörrstadt (Kreis Alzey-Worms) hat sich am Samstagabend ein mutmaßlich illegales Autorennenzugetragen – mit verheerenden Folgen: Zwei Menschen wurden schwer, zwei weitere leicht verletzt.

Mit Vollgas ins Unglück

Zeugen berichten, zwei Autos seien mit halsbrecherischer Geschwindigkeit über die Autobahn Richtung Mainz gerast – offenbar, um sich ein Rennen zu liefern.

In einer Baustelle kam es dann zum Drama: Ein unbeteiligter Autofahrer musste die Spur wechseln und unterschätzte die Geschwindigkeit eines herannahenden Wagens. Es krachte heftig!

Zwei Insassen dieses Autos kamen mit leichten Verletzungen davon.

Die beiden anderen Beteiligten erlitten schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein weiteres, ebenfalls viel zu schnelles Fahrzeug konnte gerade noch rechtzeitig bremsen – sonst hätte es noch schlimmer enden können.

Autobahn stundenlang gesperrt

Die A63 in Fahrtrichtung Mainz war zwischen Göllheim und Kirchheimbolanden bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Unfallaufnahme, Aufräumarbeiten und Spurensicherung hielten die Polizei auf Trab.

Polizei sucht weitere Zeugen

Mehrere Augenzeugen bestätigten bereits vor Ort den Verdacht auf ein illegales Rennen. Die Polizei bittet dennoch dringend weitere Zeugen, sich zu melden.

👉 Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzey entgegen.