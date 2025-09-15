10-jähriges Mädchen mit Feuerwerkskörpern angegriffen

KAISERSLAUTERN – Eine 10-Jährige ist in Kaiserslautern auf einem Spielplatz von zwei älteren Kindern verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, sollen sie am Samstagabend zunächst mit Feuerwerkskörpern auf das Mädchen geschossen haben. Diese verfehlten die 10-Jährige glücklicherweise. Daraufhin hätten sie den Arm des Mädchens verdreht und darauf geschlagen, heißt es. 

Die Eltern brachten die 10-Jährige in ein Krankenhaus. Am Sonntag erstatteten sie Anzeige bei der Polizei. Nun laufen die Ermittlungen.

