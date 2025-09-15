Nach Fanprotesten: Eintracht Trier senkt Getränkepreise im Moselstadion

TRIER – Die Vereinsführung von Eintracht Trier reagiert auf die zuletzt laut gewordene Kritik vieler Anhänger an den gestiegenen Stadionpreisen: Ab dem kommenden Heimspiel werden die Bierpreise im Moselstadion wieder gesenkt.

Das gab der Verein nach Beratungen mit dem Fanbeirat bekannt.

Der Vorstand hatte zu Beginn der Saison 2025/26 eine Preiserhöhung beschlossen – auch, um den allgemeinen Kostensteigerungen bei Energie, Personal und Infrastruktur Rechnung zu tragen. Die Anhebung stieß jedoch bei Teilen der Fanszene auf deutliche Kritik. Beim Heimspiel gegen Bayern Alzenau waren unter anderem Transparente mit der Forderung nach bezahlbaren Preisen zu sehen.

Nun rudert der Verein zurück: Künftig kostet der halbe Liter Bitburger Premium-Pils wieder 5,50 Euro statt 6 Euro. Außerdem greift eine zusätzliche Rabattregelung beim Kauf von größeren Mengen – so liegt der Preis im Sechserpaket bei 30 Euro (entspricht 5 Euro pro Becher).

Der Vorstand betont, dass die Anpassung dennoch Teil einer Gesamtstrategie bleibe, um Einnahmen zu sichern und gleichzeitig die Fankultur nicht zu belasten. „Wir haben die Stimmen unserer Anhänger ernst genommen und gemeinsam mit dem Fanbeirat eine tragfähige Lösung gefunden“, heißt es in der Mitteilung.

Für die Fans bedeutet die Entscheidung: Bier und Stadionerlebnis werden wieder ein Stück bezahlbarer. Ob auch bei anderen Getränken nachjustiert wird, ließ der Verein bislang offen