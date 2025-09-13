Bagger trifft Gasleitung – Anwohner müssen Häuser verlassen

0
Foto: dpa / Symbolbild

STEINWENDEN/RAMSTEIN-MIESENBACH – Ein Bagger hat bei Bauarbeiten in Steinwenden bei Kaiserslautern eine Gasleitung beschädigt und damit für den Austritt von Gas gesorgt.

In einem Umkreis von 50 Metern mussten die Anwohner am Freitag ihre Häuser verlassen, wie die Polizei mitteilte. Ein Mitarbeiter des Energieversorgers schloss demnach daraufhin das Gasleck. Nach etwa einer Stunde konnten die Menschen nach Hause zurückkehren.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. In der Straße sollte eigentlich ein kaputtes Wasserrohr instand gesetzt werden. Während der Bagger das Rohr freilegte, traf er auf die Gasleitung.

Vorheriger ArtikelReinsfeld: Fahrerscheibe eingeschlagen – Täter durchsuchen Auto nach Wertgegenständen
Nächster ArtikelEifel: Verstappen Siebter bei Rennpremiere auf der Nordschleife

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.