Reinsfeld: Fahrerscheibe eingeschlagen – Täter durchsuchen Auto nach Wertgegenständen

0
Blaulicht auf einem Polizeiwagen
Foto: Jens Wolf / dpa / Symbolbild

REINSFELD – Im Zeitraum von Freitag, dem 12. September, bis Samstag, dem 13. September 2025, kam es zu einem versuchten Diebstahl aus einem auf dem Mitfahrerparkplatz an der B 407 bei Reinsfeld abgestellten VW EOS.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zwischen 18.15 Uhr und 11.15 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür ein und durchsuchte das Fahrzeug nach Wertgegenständen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an [email protected] in Verbindung zu setzen.

