RLP: Linke wollen sich «die Zukunft holen» – Hoffnung auf Landtag

NASSAU – Mit Hoffnung und Kampfgeist hat sich die rheinland-pfälzische Linke rund um Landeschefin Rebecca Ruppert für die Landtagswahl aufgestellt.

Ruppert wurde bei der Versammlung in Nassau mit rund 96 Prozent zur Spitzenkandidatin gekürt. Sie erhielt 92 Ja- und vier Nein-Stimmen.

«Ich kandidiere für den Landtag, weil Politik endlich wieder was mit unserem Alltag zu tun haben muss», sagte die 36-Jährige. «Und mit der Frage, wie wir eigentlich leben wollen.» Dafür brauche es Mut und Organisation, sagte sie in ihrer Rede vor der Wahl. «Dafür braucht es uns alle.»

«Diese Zukunft fällt uns nicht in den Schoß»

Sie wurde von den 96 Vertreterinnen mit Standing Ovations, lautem Applaus und Jubel begrüßt. Wohnen und Gesundheit gehörten in öffentliche oder genossenschaftliche Hand, sagte Ruppert. Gesundheit dürfe keine Ware sein und Wohnraum müsse dort geschaffen werden, wo er gebraucht werde.