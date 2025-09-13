Saarland: Vermisster (20) nach Hinweis aus Bevölkerung wohlbehalten angetroffen

SCHWALBACH. Wie von lokalo.de berichtet, hatte die Polizei am heutigen Samstag den Heranwachsenden Jonas K. (20) als vermisst gemeldet. Er wurde zuletzt am 7.9.2025 von seiner Mutter am Bahnhof in Saarlouis-Roden gesehen, hieß es in einer Mitteilung.

Herr K. habe noch bis einschließlich Freitag, 12.9.2025, seine Ausbildungsstätte in Homburg besucht. Letztmalig habe er am Abend des 12.9.2025 noch telefonischen Kontakt zu seiner Mutter gehabt.

Nun hat die Polizeiinspektion Saarlouis gute Neuigkeiten: Herr K. wurde nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten angetroffen.