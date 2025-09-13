RLP: Frau flüchtet vor Bedrohung aus gemeinsamer Wohnung – Täter in psychischem Ausnahmezustand

0
Deutsches Polizeiauto seitlich mit Schriftzug
Foto: pixabay / Symbolbild

LAHNSTEIN. Am gestrigen Freitagnachmittag kam es gegen 15.00 Uhr im Bereich der Westallee (OT Oberlahnstein) zu einem Bedrohungsdelikt zum Nachteil einer weiblichen Person. Die bedrohte Person konnte sich aus der gemeinsamen Wohnung flüchten.

Nach Heranführen mehrerer Streifenwagen konnte der Beschuldigte widerstandlos in der Wohnung festgenommen werden. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Im Rahmen des Einsatzes wurde niemand verletzt.

Aufgrund der Einsatzmaßnahmen musste die Westallee kurzzeitig für den Personen-/Fahrzeugverkehr gesperrt werden. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)

Vorheriger ArtikelRLP: Körperverletzung auf Kirmes – drei Verletzte – eine Person ins Krankenhaus
Nächster ArtikelRLP: Großbrand auf Schrottplatz – massive Rauchentwicklung und meterhohe Flammen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.