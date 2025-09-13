RLP: Großbrand auf Schrottplatz – massive Rauchentwicklung und meterhohe Flammen

Frühmorgens fangen in Ludwigshafen mehrere gestapelte Schrottautos Feuer. Die Feuerwehr findet meterhohe Flammen vor - und stellt sich auf einen langen Einsatz ein.

LUDWIGSHAFEN. Brennende Autos auf einem Schrottplatz haben für Rauch über Ludwigshafen und bis in die umliegenden Gebiete gesorgt. Die Feuerwehrleute haben die Flammen bereits unter Kontrolle, aber die Löscharbeiten werden sich vermutlich noch über den ganzen Tag ziehen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Zur Sicherheit sollten die Menschen demnach Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen ausschalten. Die Messfahrzeuge der Feuerwehr haben dem Sprecher zufolge allerdings keine gefährlichen Schadstoffe in der Luft festgestellt.

Verletzt worden sei nach aktuellem Stand niemand. Der Großbrand war demnach bereits am frühen Morgen ausgebrochen. Von den übereinander gestapelten Autos aus loderten die Flammen mehrere Meter weit in die Höhe. Seitdem seien schon mehrere Anrufe von Menschen eingegangen, die den Rauch gerochen hätten, erzählte der Sprecher.

Noch ist laut Polizei unklar, was das Feuer ausgelöst hat und wie hoch der Schaden ausfällt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. (Quelle: dpa)