RLP: Körperverletzung auf Kirmes – drei Verletzte – eine Person ins Krankenhaus

Foto: dpa-Archiv

CONTWIG. In der Nacht vom gestrigen Freitag auf den heutigen Samstag kam es gegen 2.30 Uhr auf der Kirmes in Contwig zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Beteiligten. Hierbei wurden insgesamt drei Personen verletzt.

Eine geschädigte Person bedurfte der weiteren medizinischen Versorgung, weshalb diese in das örtliche Krankenhaus verbracht wurde. Der Haupttäter musste zunächst durch die eingesetzten Beamten fixiert und beruhigt werden. Gegen diesen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Im Anschluss wurde er der Veranstaltung verwiesen und erhielt einen Platzverweis. (Quelle: Polizeiinspektion Zweibrücken)

