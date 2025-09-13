RLP: Linke stellt sich für Landtagswahl auf – Hoffnung auf Rückenwind durch Bundestagswahl

Die Partei wählt ihre Liste für die Landtagswahl 2026. Sie hofft auf Rückenwind von der Bundestagswahl und den Einzug in den Landtag.

NASSAU/MAINZ. Die rheinland-pfälzische Linke will sich am heutigen Samstag (10 Uhr) in Nassau für die kommende Landtagswahl aufstellen. Linke-Landeschefin Rebecca Ruppert wird bei der Wahl der Landesliste auf Listenplatz eins kandidieren, wie die Partei mitteilte. Auf Platz zwei kandidiert demnach die Kreisvorsitzende des Bezirksverbandes Vulkan-Eifel-Mosel Nina Bömelburg.

Zur Landtagswahl im März nächsten Jahres beabsichtigt die Partei, flächendeckend in Rheinland-Pfalz anzutreten. Die Linke hofft auch auf Rückenwind von der Bundestagswahl, bei der sie mit 8,8 Prozent den Einzug ins Parlament schaffte und dabei in Rheinland-Pfalz 6,5 Prozent Zustimmung erzielte.

In Rheinland-Pfalz wird am 22. März 2026 ein neuer Landtag gewählt. Bislang sind die Linken nicht im Landtag vertreten. (Quelle: dpa)

