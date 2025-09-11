++ Regen, Sonne und Gewitter – unbeständiges Wetter in der Region ++

Regenjacke griffbereit? Der DWD warnt vor neuen Schauern und Gewittern – Aber auch die Sonne soll sich vereinzelt blicken lassen.

OFFENBACH. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt weiterhin unbeständig. Am Donnerstag wird es wechselnd bis stark bewölkt, am Vormittag ziehen Regenschauer von West nach Ost.

Anschließend soll es vorübergehend niederschlagsfrei bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag sei erneut mit Regen zu rechnen, ab dem Abend könne es zu einzelnen Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen bei 17 bis 21 Grad.

In der Nacht zum Freitag kann es weiterhin zeitweise zu Schauern kommen. Bei 8 bis 12 Grad sind auch kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Am Freitag wechseln sich vor allem Sonne und Wolken ab, allerdings kann es auch dabei immer wieder zu Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 20 Grad.

Das Wochenende startet wieder regnerischer. Am Samstag wird erneut wechselnd starke Bewölkung erwartet. Bei Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad komme es immer wieder zu schauerartigem Regen und örtlichen Gewittern, so die Meteorologen. (Quelle: dpa)