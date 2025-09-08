Krankheitserreger nachgewiesen – Salami-Rückruf bei Edeka, Lidl und Kaufland

RLP. Die Franz Wiltmann GmbH & Co. KG hat einen bundesweiten Rückruf gestartet. Betroffen ist eine Charge der Wiltmann Rein Rind Salami in der 50-Gramm-Packung. Bei Kontrollen wurden Krankheitserreger entdeckt, die zu schweren Magen-Darm-Beschwerden führen können.

Welche Packungen betroffen sind

Produkt: Wiltmann Rein Rind Salami, 50g

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 01.10.2025

Chargennummer: L2521100010

Andere Produkte der Marke oder andere Chargen sind nicht betroffen.

Die betroffene Salami wurde deutschlandweit bei Edeka, Lidl, Kaufland und Hit verkauft.

Gesundheitsrisiken

Der Verzehr kann innerhalb einer Woche zu Beschwerden wie Durchfall und Bauchkrämpfen führen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. In schweren Fällen könne es sogar zu Nierenversagen kommen.

Wichtig: Wer nach dem Verzehr Symptome zeigt, sollte unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Rückgabe ohne Kassenbon

Kundinnen und Kunden können die betroffenen Produkte in allen Verkaufsstellen der genannten Händler zurückgeben – auch ohne Kassenbon. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet.

Bei Fragen steht der Wiltmann-Kundenservice zur Verfügung: