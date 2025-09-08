A1: Crash mit drei Fahrzeugen bei Gerolstein – Feuerwehr Daun sichert Unfallstelle

GEROLSTEIN. Am 7.9.2025 wurde die Feuerwehr Daun um 11.34 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf die Autobahn A1 zwischen den Anschlussstellen Daun und Gerolstein alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Daun war niemand im Fahrzeug eingeklemmt. Zwei Unfallfahrzeuge standen auf der Überholspur, ein weiteres auf dem Seitenstreifen. Die Feuerwehr Daun sicherte die Einsatzstelle ab und leitete den Verkehr einspurig an dieser vorbei.

Die Einsatzkräfte aus Daun sicherten den Brandschutz und klemmten die Fahrzeugbatterien ab, um die Fahrzeuge stromlos zu machen. Ebenso reinigten sie die Fahrbahn und entfernten abgefallene Autoteile von dieser. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Daun)

