++ Region: Ungemütlicher Wochenstart mit Schauern und Gewittern ++

Nach Sonne am Wochenende wird es nun ungemütlicher: In Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden teils kräftiger Regen und Gewitter vorhergesagt.

OFFENBACH. Nach einem spätsommerlichen Wochenende wird es zum Wochenstart ungemütlicher in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts zeigt sich der Himmel am Montag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise kann es schauerartigen Regen geben.

Zum Nachmittag ziehen teils auch Gewitter auf, lokal sind demnach auch Unwetter möglich. Die Temperaturen erreichen 21 bis 24 Grad. In der Nacht zum Dienstag regnet es laut DWD mitunter kräftig mit mehrstündigem Starkregen und eingelagerten Gewittern.

Am Dienstag ist es den Prognosen zufolge zunächst vielfach stark bewölkt. Teils kann es noch kräftigen schauerartigen Regen, gebietsweise auch Starkregen geben. Auch Unwetter werden nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad. (Quelle: dpa)