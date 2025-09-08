Rheinland-Pfalz plant neues Bestattungsgesetz: Urne zuhause & Asche im Garten erlaubt

MAINZ. Rheinland-Pfalz steht vor einer bundesweit einmaligen Reform: Das Land will das Bestattungsgesetz so stark lockern wie kein anderes Bundesland. Am Donnerstag (11. September) berät der Landtag in Mainz abschließend über die Neuregelung. Geht das Gesetz wie erwartet durch, soll es Anfang Oktober 2025 in Kraft treten, kündigte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) im Deutschlandfunk an.

Neue Formen der Bestattung möglich

Das Gesetz eröffnet Hinterbliebenen künftig deutlich mehr Freiheiten:

Aufbewahrung der Urne zuhause

Verstreuen der Asche im eigenen Garten

Beisetzung in Rhein, Mosel, Saar oder Lahn

Verarbeitung der Asche zu Erinnerungsdiamanten

Hoch betont, es gehe darum, den individuellen Wünschen der Menschen Rechnung zu tragen: „Wer gerne unter dem heimischen Apfelbaum verstreut werden möchte und das schriftlich festlegt, dem soll das ermöglicht werden.“

Einschränkungen bleiben bestehen

Die neuen Möglichkeiten gelten ausschließlich für Menschen mit letztem Hauptwohnsitz in Rheinland-Pfalz. Um Missbrauch und „Bestattungstourismus“ zu verhindern, müssen Verstorbene zu Lebzeiten schriftlich sowohl die gewünschte Bestattungsform als auch die verantwortliche Person festgelegt haben.

Einfach die Asche von Verstorbenen im Garten verstreuen, ohne vorherige Festlegung, soll nicht erlaubt sein. Zudem sind nicht alle alternativen Bestattungsformen zugelassen: Die sogenannte Reerdigung (Kompostierung) bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.

Kritik von Kirchen und Opposition

Die katholische und evangelische Kirche kritisieren die Reform: Asche im Garten oder eine Urne zuhause widerspreche dem Gedanken von Würde und Totenruhe. Auch die CDU-Opposition warnt: „Grenzenloser Individualismus“ gefährde die Friedhöfe. Abgeordneter Christoph Gensch (CDU) sieht die Gefahr, dass Friedhöfe langfristig an Bedeutung verlieren könnten.

Gesundheitsminister Hoch hält dagegen: Der Friedhof bleibe der Regelfall. Die neuen Bestattungsformen seien eine Ergänzung, um der Vielfalt der Wünsche in der Bevölkerung gerecht zu werden.