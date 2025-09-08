Mit 2,7 Promille das Fahrzeug verwechselt: Lkw-Fahrer (58) schläft im falschen Auto ein!

BAD SOBERNHEIM. Ein kurioser Vorfall hat sich am Sonntagabend in Bad Sobernheim (Landkreis Bad Kreuznach) ereignet: Ein betrunkener Lkw-Fahrer setzte sich in ein fremdes, unverschlossenes Auto – und sorgte damit für einen Polizeieinsatz.

2,7 Promille im Atemtest

Nach Angaben der Polizei wollte der 58-Jährige nach einem Stadtbesuch eigentlich zu seinem Lastwagen zurückkehren. Stattdessen machte er es sich in einem fremden Wagen gemütlich. Der Besitzer fand den Mann schließlich auf dem Fahrersitz.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille – deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit.

Polizei greift ein

Die Polizei begleitete den Mann anschließend zurück zu seinem Lkw. Um zu verhindern, dass er sich betrunken ans Steuer setzte, nahmen ihm die Beamten vorsorglich die Fahrzeugschlüssel ab.

