++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für Diesel und Super 98 ziehen an ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Donnerstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Freitag, 05.09.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 05.09.25, 00.00 Uhr:

Gleich zwei Kraftstoffsorten werden ab Mitternacht teurer! Diesel und die Super-Variante Super 98 gehen im Preis hoch.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff geht um 2,4 Cent im Preis hoch, und kostet am Freitag dann 1,441 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Freitag dann weiter 1,478 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) zieht im Preis um 2,2 Cent an, sodass der Liter des Kraftstoffs am Freitag 1,581 Euro kostet.