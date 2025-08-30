„Komm doch“: Bedrohung im Saarland – Jugendlicher zieht Messer

SAARBRÜCKEN. Am 29.8.2025, gegen 19.12 Uhr, kam es im Bereich des gelben

Parkhauses P16 hinter dem Hauptbahnhof Saarbrücken zu einem Vorfall, bei dem mehrere junge Personen in eine lautstarke Auseinandersetzung verwickelt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen stritten sich etwa sechs bis sieben Jugendliche vor dem Parkhaus, während im oberen Geschoss offenbar eine Party mit lauter Musik stattfand.

Ein namentlich bekannter Tatverdächtiger soll dabei ein feststehendes Messer (Klingenlänge ca. 17,5 cm) in der Hand gehalten und eine bislang unbekannte Person mit den Worten „Komm doch, komm doch!“ bedroht haben. Anschließend begaben sich alle Beteiligten wieder ins Parkhaus. Der später vor Ort angetroffene Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 16-19 Jahre alt, oranges Oberteil, dunkle Hose, schwarze Nike-Cap. Gesucht werden insbesondere die bedrohte Person (Geschädigter), die sich zur Tatzeit vor dem Parkhaus befand und weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Geschädigten geben können. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)