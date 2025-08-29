Eifel: Großbrand in Oberpierscheid – Hunderte Reifen in Flammen

OBERPIERSCHEID – Am Freitagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Oberpierscheid ein Brandgeschehen auf einer landwirtschaftlichen Anlage.

Hierbei gerieten mehrere Hundert Reifen in Brand, wodurch eine massive, dunkle Rauchsäule entstand.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehren aus Waxweiler, Oberpierscheid, Krautscheid, Arzfeld, Schönecken und Neuerburg waren mit rund 80 Kräften im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Auch die Gerätemeisterei Bitburg, das DRK und die Polizei Prüm waren vor Ort. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Durch das Feuer wurden keine Personen oder Gebäude beschädigt. Die Ursache des Brandes ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.