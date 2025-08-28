Region: Wechselhaftes Wetter am Wochenende – Schauer und Gewitter möglich

Zeit der Regenschirme: In den nächsten Tagen regnet es immer wieder. Die Temperaturen bleiben tagsüber vorerst konstant zwischen 21 und 23 Grad – im Hochland wird es etwas kühler.

Mit einem Schirm schützt sich eine Passantin vor dem strömenden Regen. Foto: Boris Roessler/dpa

OFFENBACH. Zum Wochenende müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf wechselhaftes Wetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, beruhigt sich das Wetter am Donnerstag nach einer teils unruhigen Nacht und gewittrigem Regen am Morgen erst ab dem Mittag.

Später sind im Südwesten und Westen erneut einzelne Schauer und Gewitter möglich – bei Höchsttemperaturen zwischen 21 und 23 Grad. Im Hochland sollen es 18 Grad werden.

Am Freitag lockert es zunächst etwas auf. Zum Abend hin kann es aber örtlich schauern und gewittern, bei etwa gleichbleibenden Temperaturen. Am Samstag lässt sich teils die Sonne blicken, teils ist es bewölkt. Am Sonntag soll es meist bewölkt bleiben und gebietsweise regnen, bei Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad. (Quelle: dpa)

