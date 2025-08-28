Saarland: 65-Jähriger in Heusweiler tot aufgefunden – Stiefsohn festgenommen

HEUSWEILER. Ein 28 Jahre alter Mann steht im Verdacht, seinen Stiefvater getötet zu haben. Der 65 Jahre alte Mann war am Mittwochabend leblos in einem Anwesen in Heusweiler gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Sein Stiefsohn sei vorläufig festgenommen worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Polizei sei am Mittwochabend zunächst wegen einer möglichen Bedrohung mit Schusswaffe und Messer gerufen worden, sagte der Sprecher. Vor dem Anwesen seien die Beamten auf den 28-Jährigen gestoßen, der eine Verletzung am Hinterkopf gehabt habe.

Dort habe noch eine «unklare Bedrohungslage» geherrscht, sagte der Sprecher. Es sei eine Person mit Schusswaffe in dem Anwesen vermutet worden. Mehrfach habe die Polizei versucht, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, auch Spezialkräfte seien im Einsatz gewesen. Schließlich habe man das Anwesen betreten und den 65 Jahre alten Mann leblos vorgefunden. Weitere Details nannte der Sprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. (Quelle: dpa)