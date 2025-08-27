Trier: Busumleitung wegen Sperrung der Römerbrücke

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, wird am Samstag, 30. August 2025, die Römerbrücke ab 3 Uhr bis 20 Uhr wegen einer Bauwerksprüfung voll für den Verkehr gesperrt.

Deshalb werden die die Busse der Linie 81 wie folgt umgeleitet:

In Richtung Hauptbahnhof/Tarforst fahren die Busse der Linie 81 ab der Haltestelle Trierweilerweg über Steinsweg, Römerstraße, Augustastraße, Bitburger Straße, Zurlaubener Ufer, Deutschherrenstraße und Pferdemarkt zur Haltestelle Treviris. Ab dort fahren die Busse ihren gewohnten Linienweg.

ab der Haltestelle Trierweilerweg über Steinsweg, Römerstraße, Augustastraße, Bitburger Straße, Zurlaubener Ufer, Deutschherrenstraße und Pferdemarkt zur Haltestelle Treviris. Ab dort fahren die Busse ihren gewohnten Linienweg. Die Busse der Linie 81 in Richtung Euren/Igel werden ab der Haltestelle Porta Nigra über Treviris, Moselstraße, Bruchhausenstraße, Zurlaubener Ufer, Bitburger Straße, Augustastraße, Römerstraße, Steinsweg, Markusstraße und Hohensteinstraße zum Trierweilerweg auf die gewohnte Route umgeleitet.

Alle Haltestellen auf den Umleitungsstrecken werden angefahren. Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung.