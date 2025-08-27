Bitburg: Spendenübergabe – Neues Vscan-Ultraschallgerät für das Krankenhaus

BITBURG – Das Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg freut sich über eine großzügige Privatspende: Dr. Michael Dietzsch, ehemaliger Geschäftsführer der Bitburger Brauerei, hat der Klinik ein modernes mobiles Vscan-Ultraschallgerät gespendet.

Zur Motivation dieser Spende erklärt Dr. Dietzsch: „Die Menschen in der Region können froh sein, ein solches Krankenhaus in der Nähe zu haben. Ich habe es selbst erlebt, dass in diesem Haus Leben gerettet werden.“

Das handliche Ultraschallgerät, ermöglicht schnelle und präzise Untersuchungen direkt am Patienten und unterstützt die Kardiologie bei der zeitnahen Diagnose von Herz- und Gefäßerkrankungen im Herzkatheterlabor. „Wir haben innerhalb einer Minute alle notwendigen Informationen, weil das Gerät mobil, handlich und sehr aussagekräftig ist“ freut sich Prof. Dr. Rainer Zotz, Chefarzt der Kardiologie und bedankt sich sehr herzlich bei dem Spender.

„Das Ultraschallgerät wird uns im klinischen Alltag spürbar entlasten und die Qualität unserer Diagnostik weiter verbessern“, betont Prof. Dr. Zotz.

Info: Das Marienhaus Klinikum Eifel

Rund 800 Mitarbeitende engagieren sich im Marienhaus Klinikum Eifel an den Standorten Bitburg und Gerolstein für Menschen, die medizinische Hilfe benötigen.

Das Marienhaus Klinikum Eifel ist ein Krankenhaus der Regelversor-gung mit den Standorten Bitburg und St. Elisabeth Gerolstein mit insgesamt 352 Betten sowie 60 Plätze in beiden psychiatrischen Tageskliniken. Folgende Fachabteilungen werden vorgehalten:

Standort Bitburg: Gastroenterologie, Kardiologie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Anästhesie und Intensivmedizin, Radiologie und den Belegabteilun-gen Urologie, Neurochirurgie mit 256 Betten sowie eine Tagesklinik Psychiatrie mit 30 Plätzen.

Standort Gerolstein: Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie mit 96 Betten sowie eine Tagesklinik Psychiatrie mit 30 Plätzen.