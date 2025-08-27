Saarland: 14-jährige Leonie aus Schmelz vermisst

0
Die vermisste Leonie F. Foto: Polizeiinspektion Lebach

SCHMELZ – Wie die Polizei Lebach mitteilt, ist seit Montag, 25.08.2025, die 14-Jährige Leonie Finke von zu Hause abgängig.

Gegen 06:30 Uhr verließ sie das Haus, um sich auf den Weg von Schmelz nach Lebach zur Schule zu machen. Dort kam sie jedoch nicht an.

Personenbeschreibung:

   - 14 Jahre alt
   - dünn
   - 1,60m groß
   - schulterlange,schwarze Haare
   - blaue Augen
   - Kleidung: dunkles T-Shirt, dunkle Jogginghose

Das beigefügte Foto ist ca. 1 Monat alt.

Foto: Polizeiinspektion Lebach

Wer hat Leonie gesehen?

Hinweise an die Polizeiinspektion Lebach (Telefon: 06881/5050) oder jede andere Polizeidienststelle.

