Saarland: 14-jährige Leonie aus Schmelz vermisst

SCHMELZ – Wie die Polizei Lebach mitteilt, ist seit Montag, 25.08.2025, die 14-Jährige Leonie Finke von zu Hause abgängig.

Gegen 06:30 Uhr verließ sie das Haus, um sich auf den Weg von Schmelz nach Lebach zur Schule zu machen. Dort kam sie jedoch nicht an.

Personenbeschreibung:

- 14 Jahre alt - dünn - 1,60m groß - schulterlange,schwarze Haare - blaue Augen - Kleidung: dunkles T-Shirt, dunkle Jogginghose

Das beigefügte Foto ist ca. 1 Monat alt.

Wer hat Leonie gesehen?

Hinweise an die Polizeiinspektion Lebach (Telefon: 06881/5050) oder jede andere Polizeidienststelle.