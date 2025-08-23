Saarland: Schwerer Unfall auf B423 – Biker bei Kollision mit PKW schwerverletzt

HOMBURG. Am gestrigen Freitag kam es gegen 22.18 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer (58 Jahre) und einem

PKW-Fahrer (18 Jahre). Der PKW-Fahrer befuhr die B423, aus Richtung Waldmohr

kommend, in Fahrtrichtung Jägersburg.

Hierbei passierte der PKW-Fahrer eine ungesicherte Unfallstelle, an der sich zuvor ein Wildunfall ereignet hatte, und verlangsamte seinen PKW. Der PKW-Fahrer versuchte daraufhin die Unfallstelle über die Gegenfahrspur zu umfahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision vom Motorrad abgeworfen und kam ca. 30 Meter weiter auf der Fahrbahn zum Liegen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im Wert von ca. 30.000 Euro. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer und musste im Anschluss im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg medizinisch behandelt werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)