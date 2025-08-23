Überfüllte Altglas-Container in Bitburg: Altglas nicht auf Container stellen

BITBURG. Zur Entsorgung von Altglas gibt es im Stadtgebiet und den Stadtteilen von Bitburg zahlreiche Standorte, an denen entsprechende Container aufgestellt wurden.

In letzter Zeit kam es auffällig oft dazu, dass die Container völlig überfüllt waren und einen unschönen Anblick boten, wie die Stadt Bitburg mitteilt. Dies könne an der heißen Witterung liegen, generell gelte jedoch, dass die Firma, die für die Abfuhr zuständig ist, nicht immer sofort zur Stelle sein kann, um die Container zu leeren. Wer sein Altglas zum Container bringt und feststellt, dass dieser bereits übervoll ist, sollte das Altglas nicht auf- und um den Container herumstellen, sondern einfach das Altglas zum nächstliegenden Container bringen, heißt es von der Stadt.

Die Container-Standorte in Bitburg können im Internet unter der Seite www.art-trier.de des für Abfall zuständigen Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) unter dem Stichwort „Altglascontainer“ nachgelesen werden.

Im Sinne eines schöneren Stadtbildes werden alle Benutzer der Altglas-Container um Beachtung gebeten!

In Bitburg gibt es laut ART zurzeit folgende Standorte: