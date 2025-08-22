RLP: Prozess gegen IS-Anhänger (IS) – Bewunderung für terroristische Vereinigungen

Der 16-Jährige soll für den IS geworben und zu Straftaten aufgerufen haben. Weil der Angeklagte noch so jung ist, wird hinter verschlossenen Türen verhandelt.

MAINZ. Der Jugendliche soll Propaganda der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) verbreitet, zu Straftaten aufgerufen und sich der Finanzierung von Terrorismus schuldig gemacht haben. Heute beginnt vor dem Landgericht Mainz wegen dieser Vorwürfe der Prozess gegen den 16-Jährigen aus dem Kreis Mainz-Bingen.

Spätestens seit Anfang 2023 soll sich der damals noch 14-jährige Schüler im Internet radikalisiert und Sympathien und Bewunderung für islamistische, extremistische und terroristische Vereinigungen entwickelt haben. Bis November 2024 soll er laut Gericht in sozialen Netzwerken unter anderem Gewaltvideos und Propaganda des IS verbreitet haben.

Der Jugendliche sitzt seit seiner Festnahme im November 2024 in Untersuchungshaft. Der Prozess, bei dem es unter anderem um den Vorwurf der Terrorismusfinanzierung geht, findet wegen des Alters des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (Quelle: dpa)