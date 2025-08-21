Trier: Mann schenkt Mädchen im Bus Anhänger mit GPS-Tracker – Polizei befragt 64-Jährigen

TRIER – Wie die Polizei Trier mitteilt, konnte anhand von Videoaufnahmen des betroffenen Trierer Stadtbusses der Mann, der am Dienstag, 19.08.2025 einem Mädchen ein Schlüsselband mit einem GPS-Tracker übergeben hatte, erkannt und kurze Zeit später zweifelsfrei identifiziert werden.

Im Rahmen einer ersten Befragung bestätigte der 64-jährige Trierer die Übergabe des Schlüsselbandes an das Mädchen.

Am besagten Tag hatte sich während der Busfahrt ein älterer Mann neben ein 10-jähriges Mädchen gesetzt und ihr ein Schlüsselband mit einem daran befestigten kleinen Teddybären übergeben.

Den Gegenstand könne das Mädchen behalten. Nach dem Aussteigen stellte das Mädchen dann fest, dass sich an dem kleinen Plüschtier ein Reißverschluss befand, nach dessen Öffnen ein handelsüblicher GPS-Tracker zum Vorschein kam.

Die genauen Hintergründe für die Handlung sind derzeit Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen, allerdings bestehen nach wie vor keine Hinweise auf ein pädophiles Motiv.