Trier: 50 Jahre Schiedsmann – Jürgen Müller für langjähriges Engagement geehrt

TRIER. Schiedsmann Jürgen Müller wurde am 20.8.2025 für seine 50-jährige Amtszeit geehrt. Die Direktorin des Amtsgerichts Trier, Frau Dr. Simone Konz, überreichte im Rahmen einer Feierstunde dem Schiedsmann des Schiedsamtsbezirks Welschbillig, Herrn Jürgen Müller, aus Anlass seines 50-jährigen Dienstjubiläums die Dankurkunde des Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz.

Jürgen Müller blickt auf eine 50-jährige Dienstzeit im öffentlichen Dienst zurück, wovon er seit dem 2.12.2003 ununterbrochen als Schiedsmann für den Bezirk Welschbillig wirkte. Für die geleistete wertvolle Arbeit und sein besonderes Engagement bei der Ausübung seines Amtes sprachen ihm die Direktorin des Amtsgerichts Trier, Frau Dr. Simone Konz, und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land, Herr Michael Holstein, großen Dank und Anerkennung aus und hoben die besondere Bedeutung der Bereitschaft zur Ausübung dieses gesellschaftlich wichtigen Ehrenamtes hervor.

Der Landesvorsitzende und die Bezirksvorsitzende des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Matthias Wagner und Lieselotte Fohl, schlossen sich dem Dank und den guten Wünschen an. Beide betonten das große gesellschaftliche und ehrenamtliche Engagement des Jubilars und seinen besonderen Beitrag zur Wahrung des Rechtsfriedens.

Die Anwesenden hoben den hohen Stellenwert des Schiedsamtes in der außergerichtlichen Streitschlichtung hervor verbunden mit dem besonderen Dank an alle Schiedspersonen für ihre engagierte ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohl der Allgemeinheit und zur Sicherung des Rechtsfriedens. (Quelle: Amtsgericht Trier)