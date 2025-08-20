Trier: Arbeiten in der Hohenzollernstraße – Sperrungen und Umleitungen

TRIER. Die Stadtwerke Trier (SWT) erneuern die Versorgungsnetze in der Hohenzollernstraße. Die Arbeiten starten am 25. August 2025 und dauern voraussichtlich bis Juni 2026. Die Baumaßnahme ist in vier Bauabschnitte gegliedert, die jeweils abgeschlossen werden, bevor der nächste Bauabschnitt beginnt.

Der erste Bauabschnitt umfasst den Bereich zwischen Gallstraße und Hubert-Neuerburg-Straße. Der Verkehr kann vom Pacelliufer kommend einspurig am Baufeld vorbeifahren und wird über die Hubert-Neuerburg-Straße, Im Nonnenfeld und die Kentenichstraße in Richtung Saarstraße umgeleitet. Für die Dauer des Bauabschnitts ist die Einfahrt in die Hubert-Neuerburg-Straße nur vom Ufer kommend möglich. Der Verkehr aus der Hubert-Neuerburg-Straße kommend, kann in diesem Zeitraum nur in Richtung Saarstraße in die Hohenzollernstraße abbiegen. Eine direkte Durchfahrt aus der Hohenzollernstraße aus Richtung Ufer kommend ist aufgrund der Baustellen- und Straßenverhältnisse an dieser Stelle nicht möglich.

Aus der Saarstraße ist eine Einfahrt in die Hohenzollernstraße während der gesamten Baumaßnahme nur bis zum Beginn des Baufeldes möglich. Verkehrsteilnehmer aus der Saarstraße fahren zum Pacelliufer in Richtung Feyen/St. Medard eine Umleitung über die Kreuzung Konrad-Adenauer-Brücke, sowie in Richtung Innenstadt eine Umleitung über die Südallee/Kaiserstraße. Diese Umleitungen gelten in allen vier Bauabschnitten und sind vor Ort entsprechend ausgeschildert.

Der zweite Bauabschnitt beginnt voraussichtlich Anfang Oktober 2025 und liegt zwischen Hubert-Neuerburg-Straße und Franz-Altmaier-Straße. Dieser Abschnitt wird voll gesperrt. Der Verkehr wird vor Ort umgeleitet. Die beiden letzten Abschnitte liegen zwischen Franz-Altmaier-Straße und Saarstraße und werden ebenfalls im Rahmen einer Vollsperrung gebaut.

Weitere Informationen dazu folgen rechtzeitig vor dem jeweiligen Abschnitt. Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der SWT unter der Telefonnummer 0651/717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)