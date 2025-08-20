Stadtkyll: Stallbrand mit schwierigen Löscharbeiten – Schafe gerettet

STADTKYLL – Am Dienstag, dem 19. August 2025, wurde die Polizeiinspektion Prüm um 15.00 Uhr über einen Brand auf einem landwirtschaftlichen Gelände außerhalb der Ortslage Stadtkyll informiert.

Der Stall befand sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Vollbrand.

Schwierige Löscharbeiten und Rettung von Tieren

Im Stall waren Schafe untergebracht, die jedoch vom Eigentümer rechtzeitig aus dem Gebäude geleitet werden konnten.

Die Löscharbeiten wurden insbesondere durch die abgelegene Lage und die damit verbundene mangelhafte Löschwasserversorgung erschwert. Die Freiwilligen Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Gerolstein und Prüm sowie aus Kronenburg waren im Einsatz.

Umliegende landwirtschaftliche Betriebe unterstützten die Feuerwehr mit technischem Gerät und der Bereitstellung von Wasser. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden.