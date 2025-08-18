Großbrand in der Eifel: Brennende Holzpaletten bei Recyclingfirma in Plaidt

PLAIDT – Auf dem Gelände einer Recyclingfirma im Industriegebiet in Plaidt (Landkreis Mayen-Koblenz) ist ein größer Stapel mit Holzpaletten in Brand geraten.

Wie die Polizei mitteilte, ist die Feuerwehr mit einem großen Aufgebot mit den Feuerwehren Pellenz, Andernach, Mendig und Weißenthurm im Einsatz. Die angrenzende Ludwig-Erhard-Straße sei demnach gesperrt.

Eine Gesundheitsgefahr durch giftige Stoffe besteht nach Feuerwehrangaben nicht. Anwohner sollten dennoch Fenster und Türen geschlossen halten. Die Brandursache war zunächst unklar.