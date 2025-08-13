Waldbrand-Alarm in RLP! Diese Städte stehen jetzt auf Stufe 4

Mainz – Trotz anhaltender Trockenheit in den vergangenen Tagen ist die Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz derzeit weniger kritisch als in vielen anderen Bundesländern. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weist für die meisten Orte aktuell die Stufe 3 (mittlere Gefahr) aus – Stand 13. August.

Regionen mit erhöhter Gefahr

Eine hohe Waldbrandgefahr (Stufe 4) gilt derzeit in:

Andernach

Mainz-Lerchenberg

Bad Kreuznach

Alzey

Idar-Oberstein

Bad Dürkheim

Für das Wochenende prognostiziert der DWD in keiner Region des Landes mehr die Stufe 4. Deutlich angespannter ist die Lage dagegen in Brandenburg, wo vielerorts sogar die höchste Gefahrenstufe 5 erwartet wird.

Warum Rheinland-Pfalz meist besser dasteht

Laut Landesforsten Rheinland-Pfalz liegt der Vorteil der Region vor allem im hohen Laubbaum-Anteil von rund 60 Prozent. Der hohe Mischwald-Anteil und ein dichtes Wegenetz erleichtern im Ernstfall den schnellen Zugang für die Feuerwehr und dienen zusätzlich als Brandschneisen.

Trotzdem Vorsicht geboten

Bestimmte Waldabschnitte im Land seien dennoch hochgradig brandgefährdet – etwa wegen trockener Bodenvegetation, totholzreicher Flächen oder der spezifischen Baumzusammensetzung. Schon kurze Trockenphasen können hier das Risiko erhöhen.

Wichtig: Offenes Feuer und Rauchen sind ganzjährig im Wald verboten.