Festnahme im Reisebus: Bundespolizei schnappt Gesuchten an der Luxemburger Grenze

0
Foto: Harald Tittel / dpa

PERL – Für einen 23-jährigen Rumänen endete eine Busreise am Sonntag, den 10. August 2025, an der deutsch-luxemburgischen Grenze.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den Reisebus im Rahmen der Grenzkontrollen und stellten dabei fest, dass gegen den Mann ein vollstreckbarer Haftbefehl vorlag. Die Freude auf das Reiseziel fand für ihn ein jähes Ende.

Hohe Geldstrafe führt ins Gefängnis

Der Mann war wegen Straßenverkehrsgefährdung zu einer Geldstrafe von 2.400 Euro verurteilt worden, die er jedoch nicht bezahlen konnte. Da ihm der haftbefreiende Betrag nicht zur Verfügung stand, musste er die Konsequenzen tragen. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überführt, wo er nun die nächsten 63 Tage verbringen wird. Die Reise ging für die anderen Passagiere weiter, doch für den 23-Jährigen endete sie in einer Zelle.

Vorheriger ArtikelBundespolizei Trier erlöst verletztes Reh nach Zugkollision im Hunsrück
Nächster ArtikelDaun/Cochem: Gemeinsame Motorradtour mit Polizei und Fahrlehrern

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.