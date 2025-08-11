Bundespolizei Trier erlöst verletztes Reh nach Zugkollision im Hunsrück

SIMMERN/TRIER – In der Nacht zu Samstag (9.8.2025) wurde die Bundespolizei Trier zu einem Wildunfall gerufen. Eine Streife trifft am Einsatzort auf ein schwer verletztes Reh.

Ort und Ablauf

Auf der Bahnstrecke Simmern–Boppard, auf Höhe Halsenbach, hatte ein verkehrender Regionalzug das Tier erfasst. Das Reh erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass Hilfe vor Ort notwendig wurde.

Maßnahme der Beamten

Um das Leiden des Tieres zu beenden, setzten die Polizisten die Dienstwaffe ein. Das Reh wurde durch Schüsse erlöst. Weitere Maßnahmen waren angesichts der Verletzungen nicht möglich.

